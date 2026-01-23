Bertolaso, ci vorrà tempo perché tutti i feriti di Crans siano fuori pericolo

MILANO, 23 GEN - "Confido che presto si possa dichiarare tutti i nostri ragazzi fuori pericolo ma ci vorrà ancora tempo, per alcuni ancora parecchio tempo". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in un punto stampa sui feriti di Crans-Montana all'ospedale Niguarda di Milano. Tolti i due ragazzi che vengono dimessi oggi, "per gli altri la situazione è stabile. Ne abbiamo tre in particolare qui a Niguarda che sono ancora in rianimazione, sono sicuramente ancora molto gravi. Però si stanno portando avanti le medicazioni e i controlli - ha detto Bertolaso -. Hanno anche ora dei problemi abbastanza seri di natura respiratoria per quello che hanno dovuto inalare e quindi diciamo che i medici sono ancora estremamente cauti per quello che riguarda la prognosi". Per gli altri ragazzi che invece sono nel Centro Ustioni, la situazione "è sicuramente migliore, sono coscienti, sono stati estubati e quindi di fatto sono sempre in stanze di assoluta sicurezza in modo da evitare qualsiasi complicazione di natura infettivologica" ha proseguito l'assessore che ora andrà a far visita a uno dei pazienti trasferito nei giorni scorsi al Policlinico. "I medici l'hanno sottoposto alla respirazione extracorporea per alleggerire proprio i polmoni. Ieri è stata interrotta questa respirazione extracorporea quindi lui adesso respira con i suoi polmoni, è ancora tracheotomizzato però respira autonomamente e quando c'è bisogno gli danno un po' di respirazione assistita. Deve essere medicato - ha sottolineato -, e deve essere anche operato per quelle che sono le ustioni che ha" ma "è cosciente".