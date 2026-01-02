Bertolaso, al Niguarda in arrivo altri 4 giovani da Crans-Montana

MILANO, 02 GEN - All'ospedale Niguarda di Milano sono in arrivo altri quattro giovanissimi italiani che sono rimasti feriti nella strage di Crans-Montana. "Oggi dovremmo riuscire a trasferire qui al nostro ospedale quattro dei giovani che sono ancora feriti e che sono ricoverati negli ospedali svizzeri - ha spiegato in un punto stampa l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso -. Il primo dovrebbe essere in arrivo questa mattina, è un ragazzo di 15 anni che arriva dall'ospedale di Berna. L'elicottero è già praticamente a Berna, abbiamo problemi di meteo perché c'è nebbia e quindi l'attraversamento delle Alpi è un po' problematico, per cui quando le condizioni meteo lo permetteranno, sicuramente lui arriverà qui, spero entro la mattinata". "Dopodiché arriveranno nel pomeriggio, sempre se le condizioni meteorologiche ce lo permetteranno gli altri" ovvero tre quindicenni ha spiegato ancora Bertolaso. "Quindi - ha riassunto - dovremmo riuscire ad avere entro questa sera sette dei nostri ragazzi feriti qui ricoverati al Niguarda". Altri sei italiani feriti restano invece in Svizzera perché sono in condizioni troppo gravi per essere trasportati. "Se nei prossimi giorni saranno trasportabili li porteremo qui il prima possibile - ha aggiunto -. Non siamo noi a decidere chi può essere trasportato, quando il medico curante svizzero ci dà l'autorizzazione al trasporto noi li prenderemo in carica". Bertolaso ha poi ribadito che "in Svizzera ci sono, da quello che ci confermano anche dalla Farnesina, altre sei" persone, "due di questi non li conosciamo, nel senso che loro non sono in condizione di parlare, perché sono intubati, ma abbiamo capito che sono due ragazzi italiani che sono stati coinvolti nella tragedia di Crans di ieri, questi sei al momento non possono essere trasportati, sono ovviamente in condizioni gravissime".