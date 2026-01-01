Giornale di Brescia
Bertolaso, al Niguarda da Crans-Montana tre italiani giovanissimi

MILANO, 01 GEN - Sono in arrivo all'ospedale di Niguarda di Milano tre ragazzi italiani giovanissimi coinvolti nell'esplosione di Crans-Montana. Sono intubati e hanno ustioni sul 30-40% del corpo. E' quanto ha detto l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso. Sono una ragazza sotto i trent'anni e due ragazzi di 16 anni, "in condizioni gravi ma trasportabili", i tre feriti che verranno ricoverati nell'ospedale milanese dotato di un Centro Ustioni appena rinnovato e ampliato. "Abbiamo richiamato tutto il personale e liberato 18 posti letto per eventuali ulteriori necessità", ha aggiunto Bertolaso. Bertolaso ha inoltre spiegato che altri due giovani italiani sono ricoverati negli ospedali di Berna e Zurigo, ma in condizioni "talmente critiche" da rendere al momento sconsigliato il trasferimento. "Ci sono altri italiani in diversi ospedali della Svizzera - ha spiegato Bertolaso - manderemo un team di nostri esperti di grandi ustioni che gireranno tutti gli ospedali della Svizzera per controllare tutti i nostri connazionali. Manderemo anche un team di psicologi per i genitori dei ragazzi ricoverati negli ospedali e per quelli ancora non riconosciuti".

Argomenti
MILANO

