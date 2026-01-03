Giornale di Brescia
Italia e Estero

Bertolaso, 'al Niguarda 7 ricoverati e 2 in arrivo, su altri 4 decideremo'

AA

MILANO, 03 GEN - "Abbiano trasferito finora sette dei nostri ragazzi al Niguarda. Ora ne abbiamo in arrivo ancora due, se saranno trasportabili e ne abbiamo altri quattro che sono i più gravi, i più critici e entro la giornata decideremo quale procedura seguire. Alcuni non sono riconoscibili". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso parlando a Rtl102.5 sulla strage di Crans-Montana.

Argomenti
MILANO

