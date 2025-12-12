Giornale di Brescia
Bernini, studenti che contestano sono piccoli Landini e Schlein

BOLOGNA, 12 DIC - "Bisogna chiamare le cose col loro nome, non è una contestazione di studenti: sono studenti Udu, diciamo piccoli Landini e piccoli Schlein, che protestano legittimamente perché contrari alla riforma di medicina". Lo ha detto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, a margine della firma per l'istituzione dell'Università dell'Onu a Bologna, commentando le contestazioni durante Atreju a Roma, contro la riforma del test di medicina. "Mi spiace moltissimo", ha concluso, "che alcuni partiti politici strumentalizzino questa protesta di studenti Udu, perché il messaggio che dobbiamo dare è che la riforma deve funzionare per loro". "La cosa che mi permetto di suggerire", ha aggiunto, "è prima di contestare, ascoltare: questo è quello che ho detto anche ieri e infatti sono scesa dal palco e, come tutte le volte, ho raccolto le domande, sono risalita e ho parlato. Io li ascolto, mi faccio contestare, mi faccio urlare in faccia, e se loro rilanciano e mi vogliono incontrare di nuovo, io faccio volentieri e continuerò a farlo, ma l'ho già fatto". L'appello della ministra è "facciamo polemica politica su altro, lasciamo stare gli studenti, non usiamo gli studenti come delle armi improprie".

