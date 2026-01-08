Giornale di Brescia
Italia e Estero

Bernini, riforma Medicina non è un flop, criticità su Fisica

AA

ROMA, 08 GEN - I numeri di Medicina "a tutto corrispondono fuorchè ad un flop, sono molto interessanti, soprattutto in una prospettiva futura. La riforma funziona, ha mostrato criticità per le domande di Fisica, di questo parlerò con i rettori". Mentre un tempo c'erano "80mila 'invisibili' che rimanevano fuori dai vecchi test, abbiamo inserito nel circuito universitario 50 mila studenti di cui 17mila in graduatoria di Medicina, altri 25mila a zero esami superati avranno la possibilita di iscriversi al secondo semestre di qualsiasi facoltà. I risultati potranno essere migliorati con il supporto di tutti".Così all'ANSA la ministra Annamaria Bernini.

Argomenti
ROMA

