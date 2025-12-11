Giornale di Brescia
Bernini, 'non è una sanatoria, riempiremo tutti i posti della graduatoria di Medicina'

ROMA, 11 DIC - "Saranno riempiti tutti i posti della graduatoria di medicina: 24mila posti saranno coperti sulla base delle valutazioni di merito perché le domande sono serie". Così la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine del suo intervento ad Atreju. "Quella di oggi non è una sanatoria, è la naturale evoluzione di una riforma che deve aspettare di arrivare a tutte le fasi di attuazione - ha spiegato - nel momento in cui noi avremo tutti i voti prima di Natale di tutti gli studenti che hanno partecipato al primo e al secondo appello, faremo la graduatoria e sulla base della graduatoria vedremo chi entra subito, chi entro il 28" febbraio "sconterà i suoi debiti d'esame e chi potrà scivolare sulle materie affini che sono già state indicate perché hanno potuto gratuitamente già iscriversi a delle materie affini". "Per quanto riguarda le preoccupazioni degli studenti, io vorrei dire che è semplicemente l'evoluzione della riforma - ha poi continuato - Abbiamo fatto il primo appello, il secondo appello, compileremo la graduatoria che scorrerà e chi non ha la sufficienza nelle proprie sedi di destinazione, ciascuno ne ha indicate 10, avrà i suoi crediti formativi". Per Bernini "il cambio di paradigma è che prima c'erano dei candidati ai test che venivano ghigliottinati fuori dai cancelli dell'università. Qui dal primo settembre abbiamo 55mila studenti che stanno studiando, formandosi e accumulando crediti formativi".

ROMA

