Bernini, Italia in prima fila per creare una università a Gaza

ROMA, 13 MAG - "Accogliere in Italia studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza è stato profondamente emozionante. Grazie ai corridoi universitari resi possibili dallo straordinario lavoro del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, guidato da Antonio Tajani, sono stati accolti nel nostro Paese 229 studenti palestinesi". Lo scrive la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, su X. "La diplomazia apre corridoi di umanità, trasforma la cooperazione in protezione, costruisce ponti dove il conflitto ha innalzato muri.Questa è la vera solidarietà. Accogliere studenti palestinesi in Italia è motivo di orgoglio, perché significa difendere il diritto di ogni giovane a continuare a studiare, formarsi e immaginare il proprio domani.Ma oggi vogliamo compiere un passo ulteriore: non solo offrire opportunità, ma contribuire concretamente alla rinascita della loro terra. Con la Protezione civile, l'Italia è in prima fila per creare un'università a Gaza, un progetto capace di sostenere la ricostruzione di una comunità scientifica palestinese libera, autonoma e aperta al mondo. La conoscenza è il fondamento della pace", conclude Bernini.