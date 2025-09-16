Giornale di Brescia
Bernini, intollerabile quanto avvenuto ad ateneo di Pisa

Italian Minister at the University Anna Maria Bernini during Defence Procurement Forum ‘’The national perspective for European Defence’’, Rome 16 September 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI
ROMA, 16 SET - Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell'Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professore, Rino Cascella, e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro. "Le Università - afferma Bernini dopo il blitz degli studenti pro Pal durante una lezione - non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto all'ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva".

ROMA

