Bernini, in manovra 300 milioni per progetti ricerca post Pnrr

ROMA, 28 DIC - In manovra sono stati stanziati 300 milioni per assicurare continuità ai progetti di ricerca dopo la fine dei finanziamenti del Pnrr. A renderlo noto è la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Il finanziamento di 300 milioni stabilito in Manovra punta a garantire la continuità e la sostenibilità delle attività progettuali avviate e finanziate con risorse a valere sul PNRR, nella fase successiva al completamento del Piano. Parallelamente - spiega il ministero - si provvederà all'individuazione di indicatori chiave di prestazione che costituiranno il filtro necessario per sostenere finanziariamente solo quei progetti che presentino un livello qualitativo "misurabile" in termini di sostenibilità ed efficienza, in coerenza con gli standard europei.