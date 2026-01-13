Bernini, gli studenti di Medicina a Tirana pagheranno le stesse tasse di Roma

ROMA, 13 GEN - "Gli studenti di Medicina che hanno scelto e sono stati assegnati alla sede di Tor Vergata a Tirana pagheranno le stesse tasse dei colleghi che studiano a Roma. Nessuna differenza. Il semestre aperto è nato per ampliare le opportunità, non per creare nuove disuguaglianze. Il diritto allo studio non è uno slogan: è un impegno concreto. E l'Università deve essere davvero accessibile a tutti, ovunque si studi". A dirlo è la ministra dell'Università Anna Maria Bernini.