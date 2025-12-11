Bernini ad Atreju contestata dagli studenti di Medicina

ROMA, 11 DIC - Un gruppetto di studenti ha contestato la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, all'inizio del suo intervento ad Atreju. "Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno", hanno urlato i giovani in mobilitazione contro la riforma di medicina. "Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità", ha replicato la ministra che è poi scesa dal palco per parlare con gli studenti. "Stavate meglio pagando 30mila euro? - ha aggiunto la ministra rivolgendosi agli studenti - Ho investito 9,4 miliardi sull'università e oltre 800 milioni sulle borse di studio. Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano. Comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco". Il pubblico di Atreju, in solidarietà alla ministra, si è alzato in piedi per applaudire a più riprese.