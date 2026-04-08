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Bernini, 120 milioni per dottorati Afam, 282 borse studio

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ROMA, 08 APR - "120 milioni per i dottorati Afam l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, rappresentano una scelta chiara: credere nel talento, nella creatività e nelle energie che rendono grande l'Italia. Risorse che permettono a conservatori, accademie e istituti di design di attivare 282 borse di dottorato, consentendo loro di continuare a crescere, innovare e formare le eccellenze di domani. L'Alta formazione artistica, musicale e coreutica non è più un settore trascurato, come accaduto per molti anni, ma è finalmente riconosciuto per ciò che è: un sistema vivo, di qualità, capace di generare innovazione e apertura internazionale. Perché l'Afam è formazione, ma anche il cuore creativo del Paese". Lo scrive la ministra dell'Università Anna Maria Bernini sui social.

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