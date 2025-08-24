Bernie Sanders e Greene, 'Usa mettano fine alla carestia a Gaza'

NEW YORK, 23 AGO - Il senatore Bernie Sanders e la trumpiana di ferro Marjorie Taylor Greene sono agli opposti ma su un tema sembrano andare d'accordo: mettere fine alla carestia a Gaza. "Il presidente Trump ha il potere di mettere fine alla carestia. Invece non fa nulla. Basta con i soldi dei contribuenti alla macchina da guerra di Netanyahu", ha detto Sanders. "Gli innocenti di Gaza non hanno ucciso e rapito gli innocenti di Israele il 7 ottobre. Così come abbiamo provato compassione per le vittime e le famiglie del 7 ottobre, come non possiamo parlare e non provare compassione per gli innocenti e i bambini di Gaza?", ha sottolineato Greene, osservando come gli Stati Uniti danno sostegno finanziario e militare a Israele e questo "significa che ogni contribuente sta giocando un ruolo nelle azioni militari di Israele".