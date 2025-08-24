Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bernie Sanders e Greene, 'Usa mettano fine alla carestia a Gaza'

epa12028276 US Senator Bernie Sanders delivers a speech during the 'Fighting Oligarchy Tour' rally at Grand Park in Los Angeles, California, USA, 12 April 2025. Thousands of people attended the rally, at which music artists Neil Young and Joan Baez performed. EPA/DAVID SWANSON
epa12028276 US Senator Bernie Sanders delivers a speech during the 'Fighting Oligarchy Tour' rally at Grand Park in Los Angeles, California, USA, 12 April 2025. Thousands of people attended the rally, at which music artists Neil Young and Joan Baez performed. EPA/DAVID SWANSON
AA

NEW YORK, 23 AGO - Il senatore Bernie Sanders e la trumpiana di ferro Marjorie Taylor Greene sono agli opposti ma su un tema sembrano andare d'accordo: mettere fine alla carestia a Gaza. "Il presidente Trump ha il potere di mettere fine alla carestia. Invece non fa nulla. Basta con i soldi dei contribuenti alla macchina da guerra di Netanyahu", ha detto Sanders. "Gli innocenti di Gaza non hanno ucciso e rapito gli innocenti di Israele il 7 ottobre. Così come abbiamo provato compassione per le vittime e le famiglie del 7 ottobre, come non possiamo parlare e non provare compassione per gli innocenti e i bambini di Gaza?", ha sottolineato Greene, osservando come gli Stati Uniti danno sostegno finanziario e militare a Israele e questo "significa che ogni contribuente sta giocando un ruolo nelle azioni militari di Israele".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario