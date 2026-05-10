Berlino, 'Schroeder mediatore? Preso nota ma da Putin spesso false offerte'

BERLINO, 10 MAG - "Abbiamo preso atto di queste dichiarazioni", che "si inseriscono in una serie di false offerte" da parte della Russia. Lo hanno riferito all'Afp fonti governative tedesche in merito alla proposta di Vladimir Putin di nominare l'ex cancelliere della Germania, Gerhard Schroeder, come mediatore di un futuro negoziato tra l'Ue e la Russia per la fine della guerra in Ucraina. Le stesse fonti hanno spiegato di vedere in filigrana "la ben nota strategia ibrida" del Cremlino. "Un primo banco di prova per la credibilità sarebbe che la Russia prorogasse la tregua", hanno aggiunto. Nel frattempo, l'ufficio di Gerhard Schroeder ha fatto sapere all'agenzia di stampa tedesca Dpa che l'ex cancelliere non avrebbe commentato la proposta di Putin di vederlo nel ruolo di mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina.