Berlino, 'offerta di Parigi su dialogo con Mosca? Segnale sbagliato'

BRUXELLES, 23 FEB - "La nostra disponibilità al dialogo c'è sempre. Tuttavia, troppe offerte di colloquio alla Russia rischiano di creare l'impressione che, con maggiore ostinazione, si possano ottenere sempre più concessioni. E questo sarebbe l'approccio sbagliato". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri europei, rispondendo a una domanda sulle richieste di Parigi di aprire un dialogo con Mosca. "La nostra strategia è del tutto chiara. Vogliamo contribuire a un'intesa. Ma finora è fallita per la totale mancanza di volontà della Russia di condurre colloqui seri", ha aggiunto.

Argomenti
BRUXELLES

