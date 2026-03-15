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Italia e Estero

Berlino, 'non parteciperemo a un'operazione per lo Stretto di Hormuz'

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BRUXELLES, 15 MAR - Berlino non parteciperà a un eventuale intervento internazionale per proteggere le navi commerciali nello Stretto di Hormuz. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ai microfoni dell'Ard. "Diventeremo presto una parte attiva di questo conflitto? No", ha sottolineato il capo della diplomazia tedesca, sottolineando che "il governo ha una posizione molto chiara su questo punto, espressa anche dal cancelliere Friedrich Merz e dal ministro della Difesa, Boris Pistorius". La sicurezza nello Stretto di Hormuz, ha aggiunto, potrà essere garantita "solo attraverso una soluzione negoziata" e "parlando anche con l'Iran".

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