Berlino, Merz illustrerà a Trump la posizione Ue sui dazi

BERLINO, 27 FEB - La posizione sui dazi del governo tedesco viene coordinata a livello europeo e Friedrich Merz rappresenterà questa a Washington, il 2 marzo, quando incontrerà Donald Trump. Lo ha detto il portavoce rispondendo ad alcune domande in conferenza stampa a Berlino. "Il governo tedesco ritiene che i dazi danneggino tutti. Ed è a favore di una politica pragmatica e basata sulle regole relativamente al commercio", ha aggiunto.

