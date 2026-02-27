Berlino, Merz da Trump a Washington il 2 e il 3 marzo

BERLINO, 27 FEB - Friedrich Merz andrà in visita negli Usa il 2 e il 3 marzo a Washington, su invito del presidente Donald Trump. Il cancelliere tedesco incontrerà il presidente e avrà con lui un pranzo di lavoro. Fra i temi sul tavolo, secondo quanto ha comunicato il portavoce in conferenza stampa a Berlino, la sicurezza e il commercio. La posizione sui dazi del governo tedesco viene coordinata a livello europeo e Merz la rappresenterà a Washington, ha spiegato il portavoce del governo tedesco. "Il governo tedesco ritiene che i dazi danneggino tutti. Ed è a favore di una politica pragmatica e basata sulle regole relativamente al commercio", ha aggiunto.