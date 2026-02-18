Giornale di Brescia
Berlino invia un alto funzionario come osservatore al Board of Peace

BERLINO, 18 FEB - La Germania parteciperà alla riunione del Board of Peace del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A essere presente come osservatore sarà un alto funzionario del Ministero degli Esteri tedesco, con competenza per il Medio Oriente. Lo comunicano all'ANSA fonti del governo, che specificano come non sarà presente né come osservatore né come partecipante il ministro degli Esteri Johann Wadephul.

BERLINO

