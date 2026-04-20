Berlino convoca l'ambasciatore russo, 'minacce dirette inaccettabili'

BERLINO, 20 APR - Il ministero degli esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore russo a Berlino, per protestare alla luce di "minacce dirette" su obiettivi in Germania. Lo ha annunciato lo stesso ministero su X. L'esecutivo Merz ha affermato che "tali minacce come ogni forma di spionaggio in Germania sono inaccettabili". Si tratta di un tentativo di indebolire il sostegno all'Ucraina, afferma il post. "Minacce dirette della Russia contro obiettivi in Germania sono un tentativo di indebolire il nostro sostegno all'Ucraina e la nostra determinazione. La nostra risposta è chiara: non ci lasceremo intimidire", ha scritto il ministero. Oggi si è avuta notizia dell'arresto in Russia di una cittadina tedesca di 57 anni da parte dei servizi di Mosca con l'accusa di aver pianificato un attentato. Il ministero non ha citato esplicitamente questa circostanza nel motivare la convocazione.