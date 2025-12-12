Giornale di Brescia
Berlino accusa Mosca di aver tentato di destabilizzare il voto federale

BERLINO, 12 DIC - Berlino accusa la Russia di un attacco hacker ai sistemi di sicurezza aerea nell'agosto 2024 e del tentativo di destabilizzare le elezioni in base alle rivelazioni dei servizi segreti tedeschi. Lo ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, annunciando la convocazione dell'ambasciatore russo in Germania.

Argomenti
BERLINO

