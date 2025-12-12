Berlino accusa Mosca di aver tentato di destabilizzare il voto federale
AA
BERLINO, 12 DIC - Berlino accusa la Russia di un attacco hacker ai sistemi di sicurezza aerea nell'agosto 2024 e del tentativo di destabilizzare le elezioni in base alle rivelazioni dei servizi segreti tedeschi. Lo ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, annunciando la convocazione dell'ambasciatore russo in Germania.
