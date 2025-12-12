Giornale di Brescia
Beni archeologici rubati, 56 misure cautelari

CATANZARO, 12 DIC - E' in corso dalle prime ore di questa mattina l'esecuzione di 56 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate, a vario titolo, di far parte di gruppi criminali dediti agli scavi clandestini e alla ricettazione di beni archeologici trafugati. Le misure sono state emesse dai Tribunali di Catania e Catanzaro ed eseguite dai carabinieri del gruppo tutela patrimonio culturale di Roma, supportati dai reparti territoriali competenti. Sono oltre 200 i militari impegnati.

