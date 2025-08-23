Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ben Gvir contestato dai sostenitori di un accordo sugli ostaggi

epa11829070 Israeli far-right Minister of National Security, Itamar Ben-Gvir, delivering a statement to the media, at his ministry headquarters in Jerusalem, 16 January 2025. Ben-Gvir said he would quit the government if Israel's cabinet approved the Israel-Hamas ceasefire and hostage-release deal. EPA/ATEF SAFADI
epa11829070 Israeli far-right Minister of National Security, Itamar Ben-Gvir, delivering a statement to the media, at his ministry headquarters in Jerusalem, 16 January 2025. Ben-Gvir said he would quit the government if Israel's cabinet approved the Israel-Hamas ceasefire and hostage-release deal. EPA/ATEF SAFADI
AA

ROMA, 23 AGO - Alcuni manifestanti che sostengono un accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas hanno contestato il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir e suo figlio, che si trovano a Kfar Malal, nel centro del Paese, gridando "vergogna" e mostrando foto di persone ancora trattenute a Gaza. Lo riporta Times of Israel. Ben Gvir, a cui non è stato permesso di prestare servizio nell'esercito a causa delle sue attività estremiste quando era adolescente, ha detto a suo figlio Shoval: "Questi sono dei renitenti alla leva", accusa che un manifestante gli ha rimbalzato. Un altro dei manifestanti si è rivolto a Shoval, che gli racconta di prestare servizio nell'esercito con il figlio di un suo amico: "Lo so benissimo, lui è con te nella tua unità. Tu sei al servizio del Paese, e tuo padre lascia morire gli ostaggi". "Guarda le loro facce" - ha continuato mostrando le foto -. "Se fossi rapito, tuo padre ti lascerebbe morire". Ben Gvir si è opposto a stringere accordi con Hamas per liberare gli ostaggi e si è vantato di aver ripetutamente ostacolato accordi proposti in passato. Ha lasciato il governo per la durata dell'accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi tra gennaio e marzo, tornando a farne parte dopo la ripresa delle operazioni militari contro Hamas.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario