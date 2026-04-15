Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bellucci, con il progetto 'desteenazione' anche a Roma spazi di qualità per i giovani

AA

ROMA, 15 APR - "Con l'inaugurazione del Centro di aggregazione giovanile 'desTEENazione - desideri in azione' di Roma, portiamo anche nel cuore della Capitale un progetto nazionale fortemente voluto dal Governo Meloni e costruito per offrire ai giovani spazi sicuri, gratuiti e di qualità". Lo ha detto la vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, intervenendo all'inaugurazione del centro desTEENazione di Roma, all'interno del complesso "Casa Vittoria" in via Quirino Majorana. "Una strategia ampia e strutturata - ha aggiunto - per la realizzazione di 92 centri in tutta Italia, promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sostenuti da risorse pari a 300 milioni di euro. Un investimento senza precedenti sulle nuove generazioni, che abbiamo seguito passo dopo passo, con l'obiettivo di raggiungere soprattutto i territori più esposti a fragilità sociale, povertà educativa e rischio di esclusione. Nel Lazio abbiamo finanziato otto realtà per un investimento complessivo di circa 27 milioni di euro". "DesTEENazione - ha precisato - nasce dall'ascolto dei giovani: abbiamo raccolto i loro bisogni e li abbiamo trasformati in risposte reali. Questi centri offrono gratuitamente attività socioeducative, culturali, artistiche e sportive. Grazie al lavoro di educatori, psicologi e professionisti qualificati, ragazze e ragazzi vengono accompagnati in un percorso di crescita, scoperta e responsabilizzazione. In un tempo segnato da profonde transizioni, a partire da quella digitale, vogliamo offrire ai giovani luoghi fisici, alternativi alla scuola, per promuovere la relazione con l'altro e contrastare isolamento e dipendenze". Secondo Bellucci, "il centro di Roma, che abbiamo sostenuto con oltre 3 milioni di euro, rappresenta un presidio educativo e sociale che nasce grazie alla collaborazione tra istituzioni nazionali, enti locali e terzo settore. Un modello di amministrazione condivisa che consente di costruire interventi efficaci e radicati nei territori. Oggi possiamo dire - ha concluso - di aver mantenuto una promessa: trasformare i desideri dei ragazzi in opportunità concrete".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario