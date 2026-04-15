Bellucci, con il progetto 'desteenazione' anche a Roma spazi di qualità per i giovani

ROMA, 15 APR - "Con l'inaugurazione del Centro di aggregazione giovanile 'desTEENazione - desideri in azione' di Roma, portiamo anche nel cuore della Capitale un progetto nazionale fortemente voluto dal Governo Meloni e costruito per offrire ai giovani spazi sicuri, gratuiti e di qualità". Lo ha detto la vice ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, intervenendo all'inaugurazione del centro desTEENazione di Roma, all'interno del complesso "Casa Vittoria" in via Quirino Majorana. "Una strategia ampia e strutturata - ha aggiunto - per la realizzazione di 92 centri in tutta Italia, promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sostenuti da risorse pari a 300 milioni di euro. Un investimento senza precedenti sulle nuove generazioni, che abbiamo seguito passo dopo passo, con l'obiettivo di raggiungere soprattutto i territori più esposti a fragilità sociale, povertà educativa e rischio di esclusione. Nel Lazio abbiamo finanziato otto realtà per un investimento complessivo di circa 27 milioni di euro". "DesTEENazione - ha precisato - nasce dall'ascolto dei giovani: abbiamo raccolto i loro bisogni e li abbiamo trasformati in risposte reali. Questi centri offrono gratuitamente attività socioeducative, culturali, artistiche e sportive. Grazie al lavoro di educatori, psicologi e professionisti qualificati, ragazze e ragazzi vengono accompagnati in un percorso di crescita, scoperta e responsabilizzazione. In un tempo segnato da profonde transizioni, a partire da quella digitale, vogliamo offrire ai giovani luoghi fisici, alternativi alla scuola, per promuovere la relazione con l'altro e contrastare isolamento e dipendenze". Secondo Bellucci, "il centro di Roma, che abbiamo sostenuto con oltre 3 milioni di euro, rappresenta un presidio educativo e sociale che nasce grazie alla collaborazione tra istituzioni nazionali, enti locali e terzo settore. Un modello di amministrazione condivisa che consente di costruire interventi efficaci e radicati nei territori. Oggi possiamo dire - ha concluso - di aver mantenuto una promessa: trasformare i desideri dei ragazzi in opportunità concrete".