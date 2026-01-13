Giornale di Brescia
Belìce, a 58 anni dal sisma commemorazioni nella Valle

GIBELLINA, 13 GEN - Sono in programma tra domani e lunedì 19 le manifestazioni commemorative per il 58esimo anniversario del terremoto nella valle del Belìce. Si inizia a Montevago (Agrigento), mercoledì 14, ore 11, inaugurazione dei lavori di recupero della vecchia chiesa madre e intitolazione dell'area antistante a monsignor Antonio Migliore; ore 20,30, fiaccolata in ricordo delle vittime. A Salaparuta (Trapani) mercoledì 14, ore 17, con la deposizione di una corona di alloro al monumento che ricorda le vittime del terremoto; alle 17,30, nella chiesa Ss. Trinità, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la celebrazione eucaristica. A Santa Margherita Belìce (Agrigento), ore 12, nel quartiere Pasotti, momento di ricordo col conferimento della cittadinanza onoraria all'ex senatore Vito Bellafiore e già sindaco di Santa Ninfa, e al giornalista Rai Maurizio Di Liberto; ore 16, museo della memoria, presentazione del libro 'L'ascesa della felicità' di Danilo Dolci, con la partecipazione del figlio Amico e del libro 'Storia del Belìce' di Vito Bellafiore; proiezione del docufilm 'Sulle rive del Belìce'. Giovedì 15 gennaio, ore 11, sala Agorà a Gibellina (Trapani) cerimonia d'inaugurazione di 'Gibellina capitale dell'arte contemporanea' col ministro della cultura Alessandro Giuli. A Partanna (Trapani), ore 18, in chiesa madre santa messa. A Santa Ninfa (Trapani), ore 19,30, consiglio comunale commemorativo. Lunedì 19 gennaio, ore 11, chiesa madre di Poggioreale (Trapani), santa messa presieduta dal Vescovo di Mazara del Vallo.

GIBELLINA

