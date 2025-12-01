Belgio, 'con uso asset russi congelati rischio bancarotta'

BRUXELLES, 01 DIC - "I rischi per il Belgio" dall'uso degli asset russi congelati "sono semplici: se la Russia ci porta in tribunale avrà tutte le possibilità di vincere e noi non saremo in grado di rimborsare questi 200 miliardi perché rappresentano l'equivalente di un anno di bilancio federale. Significherebbe la bancarotta". Lo ha detto il ministro degli Esteri belga, Maxime Prévot, in un'intervista a Rtl, evidenziando che si tratta della "grande spada di Damocle che pende sulla testa" del Belgio. "Vogliamo evitare di violare il diritto internazionale non basandoci su una decisione giudiziaria, ma sulla volontà politica", ha spiegato.