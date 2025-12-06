Bel tempo per il Ponte dell'Immacolata, ultime piogge al Sud

Giornale di Brescia
ROMA, 06 DIC - Stop alle perturbazioni nei prossimi giorni, il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e via via più caldo. I venti di Maestrale portano un ribaltone meteo con l'espansione dell'anticiclone verso l'Italia, assicurando un Ponte dell'Immacolata piacevole e con temperature in salita fino a 10-12°C oltre le medie del periodo, specie in montagna e localmente al Centro-Sud. Questo il quadro fornito da Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it che conferma "un sabato ventoso per le correnti di Maestrale, il vento che proviene da Nord-Ovest e che spazzerà via tutte le nubi della precedente perturbazione. E dal momento che il vento di Maestrale è associato alla rimonta dell'alta pressione da ovest, nei prossimi giorni il tempo sarà stabile, con sole e temperature in aumento". Tuttavia, si prevedono acquazzoni ancora al Sud tra Sicilia, Calabria e Puglia ma in via di esaurimento. Il vento, forte soprattutto al meridione, spingerà via poi anche queste piogge. Domenica il vento si attenuerà e si assisterà al passaggio di una perturbazione tra Svizzera e Germania: il cielo diverrà un po' più velato al Nord e avremo qualche nevicata sulle Alpi di confine, specie in Valle d'Aosta. Per il resto la prima domenica di dicembre sarà bella e ancora più mite. Dalla Festa dell'Immacolata, secondo Tedici, le temperature, specie in montagna e localmente al Centro-Sud, "saliranno fino a 10-12°C oltre le medie del periodo; da martedì 9 dicembre lo zero termico schizzerà oltre i 3500 metri, una quota eccezionale per dicembre, tipica ma alta anche per il mese di luglio. A Cortina si prevedono fino a 10-15 gradi di giorno da martedì in poi. La fase di alta pressione con temperature anomale e calde continuerà almeno fino a venerdì 12 dicembre; non è escluso che possa durare fino a metà mese, ma per questa tendenza dobbiamo attendere conferme dai modelli meteorologici a lunga scadenza". NEL DETTAGLIO Sabato 6. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole, ventoso in Romagna. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, soffia il Maestrale. Al Sud: residui piovaschi su Puglia, Calabria e Sicilia; Vento di Maestrale. Domenica 7. Al Nord: passaggio di velature, neve sulle Alpi di confine. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ulteriore miglioramento con prevalenza di sole; isolati piovaschi tra Sicilia e Calabria. Lunedì 8. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo con prevalenza di sole. Tendenza: alta pressione con tempo stabile.

