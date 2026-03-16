Beirut, 'quattro uccisi tra cui due bimbi in raid di Israele nel sud'
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ROMA, 16 MAR - È di quattro uccisi tra cui due bambini il bilancio di un raid aereo di Israele nel sud del Libano, secondo quanto riferisce il ministero della sanità libanese citato dall'agenzia governativa Nna. Le fonti precisano che il bombardamento di Israele è avvenuto a Qantara, località nel settore centrale del fronte di guerra con Hezbollah.
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