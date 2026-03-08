Giornale di Brescia
Beirut, 'oltre 500mila sfollati per la nuova guerra Hezbollah-Israele'

BEIRUT, 08 MAR - Il ministro libanese degli Affari sociali ha annunciato oggi che oltre mezzo milione di persone sono state registrate come sfollate dallo scoppio della nuova guerra tra Israele e Hezbollah. In una conferenza stampa, Haneen Sayed ha dichiarato che il numero totale di persone che hanno registrato i propri nomi su un sito web affiliato al ministero ha raggiunto le 517.000 unità, di cui 117.228 si trovano nei rifugi governativi.

BEIRUT

