Beirut, il bilancio delle vittime in Libano salito a 687 tra cui 98 bambini

AA

ROMA, 12 MAR - Il numero di persone uccise in Libano dall'inizio dell'ultima escalation in Israele ha raggiunto quota 687, tra cui 98 bambini. Lo riportano i media internazionali citando una dichiarazione del ministro dell'Informazione libanese Paul Morcos. Tra le vittime ci sono 15 tra medici e soccorritori, ha detto Morcos. Altri 45 sono rimasti feriti.

Argomenti
ROMA

