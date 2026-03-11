Beirut, '8 morti nei raid israeliani nell'est del Paese'

BEIRUT, 12 MAR - Il ministero della Salute libanese afferma che in serata 8 persone sono morte dopo gli attacchi israeliani nell'est del paese. L'attacco nel distretto di Baalbek "ha ucciso otto persone e ferito altre tre", ha affermato il ministero in una dichiarazione. In serata altre otto vittime erano state denunciate per i raid a sud nella città di Tibnine.