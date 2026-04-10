Beirut, 8 membri delle forze di sicurezza uccisi da raid di Israele nel sud

BEIRUT, 10 APR - Almeno 8 membri delle forze di sicurezza libanesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Lo riporta l'agenzia di stampa nazionale Nna. L'agenzia ha descritto una "serie di intensi attacchi aerei" da parte di Israele, tra cui uno contro un ufficio della Sicurezza di Stato, che ha perso otto dei suoi effettivi. Un fotografo dell'Afp ha osservato danni significativi al complesso amministrativo nel centro della città, dove era scoppiato un incendio.