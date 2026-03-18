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Becciu, 'si arrivi presto a riconoscimento mia totale innocenza'

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CITTÀ DEL VATICANO, 18 MAR - "Soddisfazione" per l'accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa e l'auspicio che "si arrivi presto al riconoscimento della mia totale innocenza, nel rispetto dei tempi necessari alla Corte per accertare i fatti". É quanto ha detto il cardinale Angelo Becciu ai propri avvocati, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, dopo la decisione della Corte d'Appello vaticana. "La Corte d'Appello - dicono i legali - ha accolto le eccezioni da noi sollevate sin dall'inizio, dichiarando la nullità della citazione a giudizio e disponendo la rinnovazione del dibattimento. Ha così riconosciuto un principio cardine: il pieno esercizio del diritto di difesa non può consentire la selezione degli atti da parte dell'accusa. Non parliamo di aspetti meramente formali, ma di regole a tutela dell'effettività del diritto di difesa", sottolineano Viglione e Marzo.

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