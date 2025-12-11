Beach club dei vip sequestrato ad Ischia per reiterazione di abusi edilizi

ISCHIA, 11 DIC - Un noto ristorante e beach club ischitano, frequentato da molti vip, è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri per reiterazione di abusi edilizi, commessi a partire dal 1968. Si tratta de Le Fumarole, nella baia dei Maronti, complesso per il quale è scattato il sequestro preventivo dell'intera struttura su richiesta della Procura di Napoli a seguito degli accertamenti eseguiti dai carabinieri della stazione di Barano lo scorso giugno. Le indagini, che avevano portato già ad un sequestro parziale, avevano permesso di accertare abusi diffusi sull'intera estensione delle Fumarole per circa 2500 metri quadrati, che per i giudici hanno cagionato una "irreversibile trasformazione orografica del territorio" causata da lottizzazione abusiva materiale con "scavi nella roccia, installazione di pedane, costruzione di terrazzamenti e muretti" effettuati senza le autorizzazioni di rito e presentando in seguito richieste di condono edilizio che i giudici ritengono infondate. Il ristorante sequestrato è spesso frequentato da vip e personalità tra cui Luca di Montezemolo, il presidente del Napoli De Laurentis, Lapo Elkann, Sabrina Ferilli.