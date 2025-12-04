Bbc, 'Spagna, Irlanda e Olanda boicottano Eurovision'

ROMA, 04 DIC - La Spagna, l'Irlanda, l'Olanda e la Slovenia hanno annunciato che boicotteranno Eurovision, dopo che Israele ha ottenuto il via libera per partecipare al contest musicale internazionale: lo riporta la Bbc. La decisione di boicottare la prossima edizione di Eurovision (maggio 2026) da parte di Spagna, Irlanda e Olanda è stata annunciata dalle rispettive aziende radiotelevisive pubbliche Rtve, Rte e Avotros. Poco dopo, anche la radiotelevisione pubblica della Slovenia ha confermato la stessa scelta. Le radio-tv di questi Paesi indicano che eviteranno la partecipazione al concorso dopo che in giornata, a Ginevra, una riunione degli organizzatori si è conclusa con il via libera alla presenza di Israele, la cui esclusione era stata richiesta da vari membri. Tale esclusione era stata proposta per le azioni militari israeliane a Gaza, denunciate con forza dai Paesi che ora danno vita al boicottaggio.