Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bbc, 'Spagna, Irlanda e Olanda boicottano Eurovision'

AA

ROMA, 04 DIC - La Spagna, l'Irlanda, l'Olanda e la Slovenia hanno annunciato che boicotteranno Eurovision, dopo che Israele ha ottenuto il via libera per partecipare al contest musicale internazionale: lo riporta la Bbc. La decisione di boicottare la prossima edizione di Eurovision (maggio 2026) da parte di Spagna, Irlanda e Olanda è stata annunciata dalle rispettive aziende radiotelevisive pubbliche Rtve, Rte e Avotros. Poco dopo, anche la radiotelevisione pubblica della Slovenia ha confermato la stessa scelta. Le radio-tv di questi Paesi indicano che eviteranno la partecipazione al concorso dopo che in giornata, a Ginevra, una riunione degli organizzatori si è conclusa con il via libera alla presenza di Israele, la cui esclusione era stata richiesta da vari membri. Tale esclusione era stata proposta per le azioni militari israeliane a Gaza, denunciate con forza dai Paesi che ora danno vita al boicottaggio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario