Bbc, 'l'ex principe Andrea ha lasciato la residenza di Windsor'

NEW YORK, 03 FEB - L'ex principe Andrea ha lasciato la sua lussuosa residenza di Windsor per trasferirsi nella tenuta reale di Sandringham. Lo riporta Bbc secondo la quale Andrea Mountbatten-Windsor ha lasciato la Royal Lodge lunedì. Il trasferimento arriva fra le crescenti pressioni per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Secondo le indiscrezioni di The Sun, Andrea risiederebbe ora in un alloggio temporaneo, il Wood Farm Cottage, mentre la sua futura residenza permanente nella stessa tenuta, Marsh Farm, è in fase di ristrutturazione.

NEW YORK

