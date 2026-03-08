Giornale di Brescia
Bbc, 'enorme incendio alla stazione centrale di Glasgow'

ROMA, 09 MAR - Un enorme incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, provocandone il crollo parziale. Lo scrive la Bbc, precisando che l'incendio è scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street. Decine di treni sono stati cancellati e la National Rail ha dichiarato che la stazione, la più trafficata della Scozia, rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Non sono state segnalate vittime. Il first minister scozzese John Swinney si è detto "profondamente preoccupato" per quanto accaduto e ha esortato la popolazione a seguire i consigli dei servizi di emergenza.

Argomenti
ROMA

