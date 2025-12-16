Bbc, 'ci difenderemo nella causa intentata da Trump'

LONDRA, 16 DIC - La Bbc ha dichiarato che si difenderà nella causa miliardaria intentata in Florida dal presidente americano Donald Trump per il montaggio manipolato del suo discorso del 2021 a Capitol Hill all'interno di un documentario dell'emittente pubblica britannica. "Come abbiamo già chiarito in precedenza, ci difenderemo in questo caso", ha detto un portavoce della tv di Stato. "Non rilasceremo ulteriori commenti sui procedimenti legali in corso", ha aggiunto.