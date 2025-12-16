Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Bbc, 'ci difenderemo nella causa intentata da Trump'

AA

LONDRA, 16 DIC - La Bbc ha dichiarato che si difenderà nella causa miliardaria intentata in Florida dal presidente americano Donald Trump per il montaggio manipolato del suo discorso del 2021 a Capitol Hill all'interno di un documentario dell'emittente pubblica britannica. "Come abbiamo già chiarito in precedenza, ci difenderemo in questo caso", ha detto un portavoce della tv di Stato. "Non rilasceremo ulteriori commenti sui procedimenti legali in corso", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
LONDRA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario