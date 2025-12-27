Baturi (Cei), 'mai abituarsi alla guerra ma creare legami di pace'

CAGLIARI, 27 DIC - "Dobbiamo continuare a gridare a Dio e gridare agli uomini perché si risvegli in loro la coscienza di essere uomini. È come se si fosse dimenticata la natura della nostra condizione umana. Questo è gravissimo. La verità è che anche noi ci siamo un po' stancati del tema della pace, è come se ci stessimo abituando a una condizione che sembra non finire mai. Non ci si può mai abituare e quindi dobbiamo sempre stare allerta, sostenere le iniziative di pace e invitare gli organi deputati a questo, a svolgere la propria azione e ciascuno nel proprio ambito e continuare a creare legami di pace". Lo ha detto il segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, a margine dell'inaugurazione di una casa famiglia a Cagliari. "Sta per arrivare il quarto anno della guerra dovuta all'invasione dell'Ucraina. Ma quanto c'è voluto per la fine della Seconda Guerra Mondiale? E' una cosa incredibile e inconcepibile. Quello che possiamo fare è continuare a gridare il nostro bisogno di pace dappertutto e non selezionando i luoghi. L'Africa, come certe zone dell'America Latina, come l'Asia, l'Europa, in particolare riguarda il bacino del Mediterraneo perché lì può essere davvero uno spunto nuovo e poi creare occasioni di pace, di solidarietà e di amicizia tra il popolo - ha aggiunto - e questo lo possiamo fare andando a visitare, sostenendo le vittime, diffondendo conoscenza".