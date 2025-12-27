Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Baturi (Cei), 'mai abituarsi alla guerra ma creare legami di pace'

AA

CAGLIARI, 27 DIC - "Dobbiamo continuare a gridare a Dio e gridare agli uomini perché si risvegli in loro la coscienza di essere uomini. È come se si fosse dimenticata la natura della nostra condizione umana. Questo è gravissimo. La verità è che anche noi ci siamo un po' stancati del tema della pace, è come se ci stessimo abituando a una condizione che sembra non finire mai. Non ci si può mai abituare e quindi dobbiamo sempre stare allerta, sostenere le iniziative di pace e invitare gli organi deputati a questo, a svolgere la propria azione e ciascuno nel proprio ambito e continuare a creare legami di pace". Lo ha detto il segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, a margine dell'inaugurazione di una casa famiglia a Cagliari. "Sta per arrivare il quarto anno della guerra dovuta all'invasione dell'Ucraina. Ma quanto c'è voluto per la fine della Seconda Guerra Mondiale? E' una cosa incredibile e inconcepibile. Quello che possiamo fare è continuare a gridare il nostro bisogno di pace dappertutto e non selezionando i luoghi. L'Africa, come certe zone dell'America Latina, come l'Asia, l'Europa, in particolare riguarda il bacino del Mediterraneo perché lì può essere davvero uno spunto nuovo e poi creare occasioni di pace, di solidarietà e di amicizia tra il popolo - ha aggiunto - e questo lo possiamo fare andando a visitare, sostenendo le vittime, diffondendo conoscenza".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario