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Battute le forze estreme alle comunali in Francia, RN e LFI non sfondano

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PARIGI, 22 MAR - Nei primi risultati delle elezioni comunali in Francia, emerge che le due forze estreme, il Rassemblement National (RN) e La France Insoumise (LFI) non hanno sfondato. Il partito di Marine Le Pen è stato battuto nel sud, territorio tradizionalmente favorevole all'estrema destra, a Tolone e a Nimes. Battute anche le alleanze della sinistra alleata con La France Insoumise, che perdono a Poitiers, Besançon e Limoges. Fra i risultati più importanti già resi noti, l'elezione dell'ex premier e sindaco uscente di Le Havre, Edouard Philippe, che aveva condizionato la propria candidatura all'Eliseo nel 2027 alla riconferma nel suo comune.

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