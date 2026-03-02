Giornale di Brescia
Basket: qualificazioni Mondiali, l'Italia batte ancora la Gran Bretagna 84-75

LIVORNO, 02 MAR - L'Italia di Luca Banchi, dopo la vittoria straripante di Newcastle, fa il bis di carattere a Livorno e batte ancora l'Inghilterra (84-75), davanti agli oltre 8mila di un Modigliani Forum caldissimo, nella quarta giornata di qualificazione al Mondiale 2027. Partono meglio gli inglesi nel primo quarto, sfruttando fisico, aggressività e maggior precisione, poi un esplosivo Niang (23), partita eccellente la sua, accende gli azzurri che riescono a chiudere il primo quarto in parità 21-21 grazie a una tripla di Petruccelli. Faticano gli azzurri anche a inizio secondo quarto, imprecisi da tre (1 su12), poi Mennion (9) prende per mano i suoi che grazie a un ispirato Niang chiudono il parziale a +5 (43-38). Dall'allungo a +10 nel terzo quarto, alcune palle perse dagli azzurri e qualche distrazione di troppo lasciano in vita i britannici che fanno soffrire sono le plance gli uomini di Banchi. Il terzo quarto rimane comunque in mano all'Italia (64-59). Un antisportivo di Adamu e una tripla di Petruccelli (13) nell'ultimo parziale consegnano l'inerzia del match agli azzurri che tornano a +10 e a 4' dalla fine con Mennion guadagnano il massimo vantaggio (+12). Un vantaggio che l'Italia manterrà fino al termine da qui in poi senza troppi patemi.

Argomenti
BasketLIVORNO

