Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Basket, il Gip non convalida l'arresto di Vildoza e della moglie

AA

BOLOGNA, 13 GEN - Il Gip del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha sciolto la riserva e deciso di non convalidare l'arresto di Luca Vildoza, playmaker argentino della Virtus Bologna e della moglie Milika Tasic, accusati di lesioni ai danni di un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa, la sera del 15 ottobre. I due coniugi, dopo l'arresto da parte della polizia, erano stati poi messi in libertà su decisione della Procura, che aveva rinunciato al processo in direttissima. L'udienza, che si è svolta venerdì scorso, era un passaggio tecnico senza ripercussioni sulla situazione cautelare dei due. La colluttazione era avvenuta sui viali di circonvallazione di Bologna, dopo una partita della Virtus, e la sanitaria aggredita aveva presentato denuncia. Sull'episodio, nel frattempo, sono andate avanti le indagini per riscontrare le diverse versioni fornite dai testimoni. Vildoza e la moglie sono assistiti dall'avvocato Mattia Grassani e dalla collega Giulia Maria Bellipario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOLOGNA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario