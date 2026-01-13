Basket, il Gip non convalida l'arresto di Vildoza e della moglie

BOLOGNA, 13 GEN - Il Gip del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha sciolto la riserva e deciso di non convalidare l'arresto di Luca Vildoza, playmaker argentino della Virtus Bologna e della moglie Milika Tasic, accusati di lesioni ai danni di un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa, la sera del 15 ottobre. I due coniugi, dopo l'arresto da parte della polizia, erano stati poi messi in libertà su decisione della Procura, che aveva rinunciato al processo in direttissima. L'udienza, che si è svolta venerdì scorso, era un passaggio tecnico senza ripercussioni sulla situazione cautelare dei due. La colluttazione era avvenuta sui viali di circonvallazione di Bologna, dopo una partita della Virtus, e la sanitaria aggredita aveva presentato denuncia. Sull'episodio, nel frattempo, sono andate avanti le indagini per riscontrare le diverse versioni fornite dai testimoni. Vildoza e la moglie sono assistiti dall'avvocato Mattia Grassani e dalla collega Giulia Maria Bellipario.