Basilicata: cinque 'impresentabili' per le Regionali

POTENZA, 11 APR - Sono cinque i candidati "impresentabili" - tre nel centrodestra e due nel centrosinistra - per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. E' il risultato delle verifiche fatte dalla Commissione parlamentare Antimafia sulla violazione del codice di autoregolamentazione. Gli impresentabili sono Angelo Antenori (Orgoglio lucano), Vincenzo Clemente (Udc-Dc con Rotondi-Popolari Uniti), Vincenzo Piro (Forza Italia) nel centrodestra; Lucio Libonati e Livio Valvano, entrambi candidati con la lista Avs-Si-Psi. Tra gli impresentabili, Piro è un consigliere regionale uscente.