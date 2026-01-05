Base jumper austriaco muore sul monte Brento in Trentino

TRENTO, 05 GEN - Un base jumper residente a Vienna ha perso la vita questa mattina dopo essersi lanciato dal Monte Brento, in valle del Sarca, in Trentino. Il jumper era con un amico, che ne stava filmando il volo dall'exit Spartacus, quando ha probabilmente perso il controllo della traiettoria, rovinando lungo un pendio scosceso. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 9 da parte del compagno di escursione. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre quattro operatori della stazione Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico Trentino raggiungevano località Gaggiolo di Dro. L'elicottero ha effettuato un primo sorvolo, individuando subito il jumper. Il tecnico di elisoccorso e la squadra medica sono stati calati con il verricello nel punto dove si trovava l'uomo, non potendo far altro che constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta delle autorità, l'elicottero ha trasferito in parete tre dei quattro soccorritori affinché aiutassero nelle operazioni di ricomposizione della salma. Il corpo dell'uomo è stato trasportato in località Gaggiolo.