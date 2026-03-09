Bartolozzi, 'votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura'

ROMA, 09 MAR - "Giusi Bartolozzi, capa di Gabinetto del ministro Nordio, lo ammette senza mezzi termini: il loro obiettivo è togliere di mezzo la magistratura". Lo scrive sui social il Pd, aggiungendo: "Il 22 e 23 marzo vota No a una giustizia controllata dal governo". Il post riporta anche una dichiarazione di Bartolozzi a una trasmissione televisiva: "Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione".