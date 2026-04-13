Barelli, i partiti si guidano da dentro

ROMA, 13 APR - "Normalmente i partiti si guidano dall'interno", i figli di Berlusconi "hanno normalmente un affetto scontato per il partito, che è carne della loro carne, frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessino. Dopodiché c'è la quotidianità, e bisogna starci dentro". Lo ha detto il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli, lasciando Palazzo Chigi, rispondendo a chi domandava se la famiglia Berlusconi sta guidando positivamente il partito. Barelli ha poi chiarito di non essersi dimesso da capogruppo di FI alla Camera, lasciando Palazzo Chigi, dove ha spiegato di aver incontrato "funzionari" per questioni legate a "provvedimenti sulla sanità". "Quando sarà il momento dirò che faccio altro, casomai. A me non mi ha dimesso nessuno. Molti hanno parlato di firme, ma le firme non ci sono. Peraltro è pure brutto, un fatto pratico, materiale, però questo è il dato reale. Chiaramente - ha aggiunto - non è che mi pagano per fare il capogruppo. Detto questo, adesso si ragionerà, si parlerà, e chiaramente il riferimento mio è il gruppo, non è l'esterno. Io sono eletto capogruppo dai componenti del gruppo, che erano 44 e adesso sono 54". "Costa è uno dei 10 che è venuto grazie anche al lavoro mio, sono io che l'ho fatto vicepresidente della commissione Giustizia, no? Lui è uno molto specializzato su questa materia, è una brava persona, un amico mio", ha aggiunto il capogruppo di FI alla Camera parlando di Enrico Costa, in predicato di prendere il suo posto. "Peraltro - ha aggiunto Barelli, che è anche presidente della Federnuoto - anche lui è presidente di una piccola federazione che si chiama Pallapugno. È una disciplina associata, una piccola federazione riconosciuta dal Coni. La Pallapugno si gioca specialmente nel Piemonte". Però non è un ruolo incompatibile con il ruolo di capogruppo? "No - ha replicato Barelli -, non l'ho detto. Sto dicendo che lo conosco anche sul versante sportivo, siamo molto amici. Ripeto, sta in Forza Italia grazie a me".