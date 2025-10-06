Giornale di Brescia
Bardella, dopo dimissioni Lecornu Macron sciolga il Parlamento

epa12426702 French Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 03 October 2025, ahead of consultations with political parties before the announcement of the new government. EPA/ALAIN JOCARD / POOL MAXPPP OUT
epa12426702 French Prime Minister Sebastien Lecornu delivers a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 03 October 2025, ahead of consultations with political parties before the announcement of the new government. EPA/ALAIN JOCARD / POOL MAXPPP OUT
AA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 06 OTT - Dopo l'annuncio delle dimissioni del premier francese Sébastien Lecornu, Jordan Bardella (RN) chiede che il presidente Emmanuel Macron sciolga l'Assemblea Nazionale. La France Insoumise (LFI), in seguito alle dimissioni del premier Sébastien Lecornu, chiede l'''esame immediato'' della mozione di destituzione del presidente, Emmanuel Macron. ''Dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, chiediamo l'esame immediato della mozione depositata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron'', scrive in un messaggio pubblicato su X il leader del partito della sinsitra radicale, Jean-Luc Mélenchon. (ANSA-AFP).

