
Barca in avaria urta un altro mezzo e 2 gondole sul Canal Grande a Venezia

VENEZIA, 08 FEB - Un mezzo della compagnia di trasporto privata "Alilaguna" ha urtato questa mattina una barca e due gondole mentre viaggiava sul Canal Grande a Venezia, provocando la caduta in acqua di otto persone. L'incidente, causato probabilmente da un'avaria dell'imbarcazione, è avvenuto intorno alle ore 11.00. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sommozzatori, la polizia locale e le forze dell'ordine. Le persone cadute in acqua sono state ripescate, nessuna di esse ha riportato ferite. I passeggeri delle imbarcazioni coinvolte sono stati messi in sicurezza. I pompieri del Comando di Venezia sono intervenuti con due autopompe lagunari sul posto, nei pressi del Ponte di Rialto. Tutte le persone coinvolte sono state recuperate e affidate alle cure del personale sanitario del 118. I sommozzatori del nucleo regionale hanno infine messo in sicurezza l'area.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

VENEZIA

