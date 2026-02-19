Giornale di Brescia
Barca a vela alla deriva nella laguna di Marano, in salvo tre persone

MARANO LAGUNARE, 19 FEB - Una richiesta di ricerca e soccorso per un'imbarcazione a vela di circa 8 metri, incagliata nella laguna di Marano, è stata inoltrata poco prima delle 4.30 di stamani alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine. Sul posto è stata immediatamente inviata la squadra del distaccamento di Latisana. L'operatore della sala operativa, mantenendo il contatto telefonico con una delle tre persone straniere a bordo - che non era in grado di fornire la posizione esatta - è riuscito a restringere l'area di ricerca, invitando i passeggeri a effettuare segnali luminosi per facilitare l'individuazione. Una volta localizzato il natante, finito su una secca esterna al canale navigabile, i vigili del fuoco hanno raggiunto l'imbarcazione e trasbordato i tre occupanti sull'unità da soccorso. La barca a vela, trovandosi in un punto che non costituiva pericolo per la navigazione, è stata ancorata e messa in sicurezza. Concluso l'intervento, i soccorritori hanno accompagnato i tre passeggeri al molo di Lignano: uno di loro è stato visitato e medicato dal personale sanitario per un trauma a una gamba.

